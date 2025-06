Calciomercato Roma idea Tagliafico a zero | può essere il sostituto di Angelino la situazione

La Roma si prepara a sorprendere il calciomercato con un colpo a parametro zero: Nicolas Tagliafico potrebbe diventare il nuovo volto della fascia sinistra, pronto a sostituire Angelino. La situazione si fa calda, con il club giallorosso che valuta questa opportunità come un affare imperdibile. Ma quali sono i dettagli e le mosse in atto? Scopriamo insieme tutte le ultime novità sul possibile arrivo del terzino argentino.

Le ultime sulle mosse di calciomercato della Roma, con l’interesse nei confronti di Nicolas Tagliafico a parametro zero. I dettagli La Roma sta valutando Nicolas Tagliafico come possibile rinforzo per la difesa, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Il terzino sinistro argentino è in uscita dal Lione, retrocesso in Ligue 2 per motivi finanziari, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Roma, idea Tagliafico a zero: può essere il sostituto di Angelino, la situazione

In questa notizia si parla di: roma - tagliafico - calciomercato - zero

Calciomercato Roma, idea Tagliafico: concorrenza dalla Spagna - rivale più agguerrito e competitivo. Tra le ipotesi più calde c’è il nome di Tagliafico, un talento che potrebbe rafforzare la difesa romanista, ma che deve fare i conti con l’interesse dalla Spagna.

? Tempo di mercato, non solo Kostic. Torna il nome di Mikautadze e spunta anche l’ipotesi Tagliafico a parametro zero. E voi che dite? . #asroma #romanewseu #calciomercato #transfer #calciomercatoroma #mikautadze #tagliafico @georgesmkd @taglia Vai su Facebook

Roma, sfida al Milan per De Cuyper: occasione Tagliafico; Roma, Tagliafico occasione a zero: diversi club ci pensano; Roma, occasione Tagliafico: Massara riflette sull’argentino.

Lucas tagliafico alla roma: possibile colpo a parametro zero per rinforzare la difesa a sinistra - Lucas Tagliafico, difensore argentino con passaporto italiano, è in trattativa per la Roma a parametro zero; il club valuta anche altri rinforzi difensivi e tattici sotto la guida di Gasperini. Riporta gaeta.it

Calciomercato Roma, il campione del mondo firma coi rivali - La crisi finanziaria che ha portato in Ligue 2 l’ Olympique Lione ha scatenato un morboso interesse attorno al club francese. Come scrive asromalive.it