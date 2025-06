Calciomercato Napoli Lucca rischia di sfumare? L’ultima ora che coinvolge la Spagna

Le speranze dei tifosi del Napoli di vedere Lorenzo Lucca in azzurro sono appese a un filo. Dopo settimane di trattative, l’ultima ora porta una svolta che coinvolge anche la Spagna, rischiando di far saltare definitivamente la trattativa. La situazione rimane incerta, e il futuro del centravanti dell’Udinese potrebbe ancora riservare sorprese, lasciando tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo dettaglio. La sfida tra sogno e realtà è ancora aperta.

Rischia davvero di saltare la trattativa che porta al centravanti dell’Udinese? Spunta un’ultima ora che ha spaventato i tifosi partenopei Nelle scorse ore, il nome di Lorenzo Lucca è diventato il principale candidato a vestire la maglia del Napoli nella prossima stagione, tra gli attaccanti accostati agli azzurri in queste settimane estive. Il centravanti dell’Udinese ha aperto al trasferimento in azzurro e le prossime ore potrebbero diventare persino decisive per chiudere l’affare. C’è ancora una minima distanza tra i due club, ma sarà facilmente risolvibile. Lucca, spunta l’Atletico Madrid: cosa succede con la trattativa. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it