Calciomercato Napoli accordo confermato | l’annuncio è netto

Il calciomercato del Napoli si infiamma: accordi importanti e colpi di scena si susseguono, segnando un momento cruciale per il club azzurro. Dopo la conquista dello scudetto, la squadra si prepara a rinforzarsi per affrontare una stagione ricca di impegni. Le trattative sono in pieno fermento, e le ultime indiscrezioni promettono un futuro ancora più competitivo. Il Napoli di Antonio Conte è pronto a stupire ancora, e le novità sono all'orizzonte.

In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare delle novità che riguardano un nuovo colpo in sede di calciomercato. Dopo la vittoria dello scudetto, di fatto, il Napoli è al centro di tante indiscrezioni di calciomercato. Il club partenopeo, infatti, ha come obiettivo quello di rinforzarsi in maniera importante per farsi trovare pronto ad una stagione che sarà ricchissima di partite. Basta pensare che il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla bellezza di quattro competizioni: campionato di Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa italiana. Proprio a seguito di tutto ciò, di fatto, Giovanni Manna è al lavoro su tante trattative. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, accordo confermato: l’annuncio è netto

In questa notizia si parla di: calciomercato - napoli - accordo - confermato

Calciomercato Napoli, triello con Milan e Juve: è sfida aperta - Il calciomercato si infiamma con il Napoli, Milan e Juve pronti a sfidarsi per rinforzare le proprie rose.

Fabrizio Romano fa il punto della situazione su Darwin Nunez La richiesta del Liverpool è di ben 65 milioni di euro Il Napoli sta lavorando per provare a trovare una soluzione sulla struttura dell'accordo #Nunez #SSCNapoli #CalciomercatoNapoli Vai su Facebook

Ora è ufficiale! Luca #Marianucci al #Napoli dall’#Empoli per €9M + 1M di bonus. Contratto fino al 2030. Tutto confermato dallo scorso 15 aprile! #calciomercato Vai su X

Calciomercato Napoli, Mediaset - Oggi incontro tra Manna-agente Beukema: aumenta la fiducia. Confermato quadriennale a queste cifre; Jonathan David: Ancora nessun accordo con Napoli e Juventus. Voglio un club competitivo prima dell'inizio dei ritiri; Kvara al Psg, c'è l'accordo verbale: i due possibili sostituti al Napoli.

Napoli, riconfermato l’accordo con Juanlu: può essere un assist per chiudere - Confermato l'accordo tra il calciatore spagnolo e il club azzurro: può essere un assist per chiudere alle condizioni del Napoli ... Da gianlucadimarzio.com

Calciomercato Napoli, in chiusura l’arrivo di Noa Lang! Accordo con il giocatore raggiunto ecco cosa manca e le cifre - Accordo con il giocatore raggiunto ecco cosa manca e le cifre Il Napoli fa passi concreti per l’acquisto di Noa Lang, esterno sinistro classe 19 ... calcionews24.com scrive