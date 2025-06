Calciomercato Milan via anche Alesi Schira rivela la sua nuova squadra

Nicolò Schira, esperto di calciomercato, fa il punto anche sul Milan Futuro. In uscita c'è anche Gabriele Alesi. Ecco dove andrà. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, via anche Alesi. Schira rivela la sua nuova squadra

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - alesi - schira

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Catanzaro, cresce l’ottimismo per Alesi del Milan; Calciomercato Sampdoria, dal Milan arriva Gabriele Alesi. I dettagli.

Nicolò Schira: “Il Milan non riscatterà Riccardo Sottil. I rossoneri avrebbero dovuto versare 10 milioni” - MSN - Riccardo Sottil è stato uno degli ultimi acquisti del Milan nel calciomercato di gennaio, tra infortuni e poca fiducia, si è visto raramente in campo. Segnala msn.com

Schira: 'Lucca piace a Juve e Milan, la Roma può offrire Cristante per Saelemaekers' - Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riferite dal giornalista Nicolò Schira su Youtube Juventus e Milan potrebbero sfidarsi in estate per il profilo di Lorenzo Lucca dell'Udinese ... it.blastingnews.com scrive