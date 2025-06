Calciomercato Milan prosegue la telenovela con il Brugge per portare Jashari in rossonero! Le richieste del club

Il calciomercato del Milan si infiamma con la telenovela Jashari, il giovane talento svizzero in forza al Brugge. Tra richieste del club e trattative serrate, il club rossonero mira a rinforzare il centrocampo con un investimento importante. La strada verso l’accordo è ancora in salita, ma l’entusiasmo cresce: il sogno di vedere Jashari vestire il rossonero potrebbe diventare realtà molto presto. È il momento di seguire da vicino questa emozionante trattativa!

