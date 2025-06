Calciomercato Milan necessarie le uscite di Chukwueze e Okafor

Il calciomercato del Milan si infiamma: le ultime indiscrezioni parlano di un imminente addio a Samuel Chukwueze e Noah Okafor, i due attaccanti esterni che potrebbero cercare nuove sfide altrove. La strategia di mercato rossonera prevede uscite mirate per rafforzare ulteriormente la rosa e puntare con decisione alla conquista di nuovi trofei. Le prossime settimane saranno decisive per delineare il futuro dei due talenti e le mosse dei biancazzurri.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: "Theo Hernandez si offre al Real Madrid" - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Capitolo esuberi Milan: in lista anche Lofuts-Cheek, Okafor e Chukwueze; Milan-Bologna: contatti per Okafor e Chukwueze, con l'idea Orsolini. Cifre, liste e due problemi; Bologna, sondaggio col Milan per Chukwueze e Okafor.

Calciomercato Milan: Allegri guida la rivoluzione: ultime - Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole rivoluzionare la rosa della prossima stagione: tutti i nomi in uscita La sessione estiva di calciomercato del 2025 si preannuncia rovente in casa Milan.

Calciomercato Milan: Okafor e Chukwueze in uscita, due nomi per sostituirli - Prima di acquistare, sempre secondo la Gazzetta, la parola d'ordine in Casa Milan è cedere.