Calciomercato Milan la distanza per Jashari e i dialoghi per De Cuyper

Il Milan punta forte su Ardon Jashari, un obiettivo ambizioso e di grande valore per rafforzare il centrocampo. Nonostante il costo elevato, i rossoneri sono pronti a fare investimenti strategici, dialogando con le parti interessate per avvicinarsi alla fumata bianca. La distanza tra domanda e offerta resta significativa, ma la volontà del club di chiudere l'affare è più forte che mai. Ecco il punto della situazione.

Ardon Jashari, obiettivo di calciomercato del Milan, costa molto ma per i rossoneri è una priorità per rinforzare il centrocampo. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, la distanza per Jashari e i dialoghi per De Cuyper

In questa notizia si parla di: calciomercato - milan - jashari - distanza

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

? Milan, si riduce la distanza per Ardon Jashari. La situazione #calciomercato @acmilan @ACMilanInside_ @la_rossonera https://acmilaninside.it/calciomercato-milan-si-riduce-la-distanza-per-ardon-jashari-la-situazione/… Vai su X

Ultim'ora da Sportitalia: il Milan vuole mettere le mani su Jashari Secondo quanto si apprende da Michele Criscitiello, domani dovrebbe andare in scena l'incontro decisivo tra le parti La distanza tra i club è pari a 5 milioni di euro ? #ACMilan #SpazioMil Vai su Facebook

Jashari in pressing. La Gazzetta: Pensa solo al Milan, ma il Bruges lo vuole almeno per la Champions; C’è distanza tra Brugge e Milan per Jashari: ecco quanti milioni ballano; Calciomercato, distanza tra Milan e Bruges per Jashari: la sensazione.

Calciomercato, compresso Milan-Bruges per Jashari: le ultime - Il Milan fa pressing per portare Jashari in rossonero, con il calciatore che ha dato il via libera, ma il Bruges fa muro. Scrive spaziomilan.it

Calciomercato Milan, giornata decisiva per Jashari! - Calciomercato Milan, quella di oggi sarà una giornata molto importante sul fronte Jashari: i rossoneri valutano un rilancio Il calciomercato Milan si prepara a un’altra giornata cruciale nella trattat ... Come scrive milannews24.com