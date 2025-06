Calciomercato Milan Jashari difficile? Spunta un altro nome

Il Milan starebbe valutando seriamente un altro centrocampista in questa sessione di calciomercato. Ecco il nuovo nome per il reparto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, Jashari difficile? Spunta un altro nome

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

#Calciomercato @acmilan, il nome di #Xhaka perde quota: ecco i due motivi - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers

Calciomercato Milan, la situazione dell'attacco e il nuovo nome

Il Milan prepara l'assalto a Jashari del Club Brugge: le ultime e le cifre; Milan: il bomber dalla Premier, lo manda Shevchenko; Calciomercato Milan, non solo Arokodare e Mitrovic per l’attacco. Guardate chi si rivede.

Milan: intreccio con l’Atletico, si sblocca il centrale - Possibile un incrocio con i Colchoneros per andare a rinforzare il reparto offensivo ... Scrive calciomercato.it

Calciomercato Milan News/ Pellegrini, Tare osserva la situazione. Retegui per l’attacco (29 giugno 2025) - Calciomercato Milan News: torna di moda il centrocampista della Roma, in scadenza di contratto. Come scrive ilsussidiario.net