Calciomercato Milan importanti aggiornamenti di Di Marzio su Thiaw al Como

Il calciomercato si infiamma: secondo le ultime notizie di Gianluca Di Marzio, il talentuoso difensore del Milan, Malick Thiaw, potrebbe trasferirsi al Como. Una mossa che potrebbe cambiare gli equilibri della Serie A e rappresenta un’opportunità entusiasmante sia per il club lariano che per il giocatore. Restate sintonizzati, perché ulteriori aggiornamenti sono imminenti e potrebbero riscrivere le strategie di mercato di questa sessione estiva.

Malick Thiaw potrebbe trasferirsi dal Milan al Como in questa sessione di calciomercato. Le ultime news di Gianluca Di Marzio ('Sky Sport').

