Calciomercato Milan il Borussia Dortmund si inserisce per Jashari | i dettagli

Secondo quanto riportato da Sacha Tavolieri, il Borussia Dortmund si unisce al Milan alla corsa per Ardon Jashari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, il Borussia Dortmund si inserisce per Jashari: i dettagli

In questa notizia si parla di: milan - borussia - dortmund - jashari

Milan, doppio rinforzo dal Borussia: operazione da 80 milioni - Il Milan si prepara a rinforzare il suo organico con un doppio colpo dal Borussia Dortmund, un’operazione da 80 milioni di euro che potrebbe cambiare le sorti del club.

Translate postSecondo @HLN_BE il Borussia Dortmund non sarebbe più interessato a Jashari. Sul centrocampista anche il Manchester United che però sarebbe indietro nelle preferenze del giocatore rispetto al #Milan Vai su X

Calciomercato Milan, il Borussia Dortmund si inserisce per Jashari: i dettagli; Jashari just got tougher for Milan with Borussia Dortmund bid; Jashari in pressing, vuole solo il Milan: il Brugge detta però un'altra condizione.

Milan alla ricerca di un centravanti: torna di moda Guirassy - E in questi giorni è tornato di moda il nome di Guirassy del Borussia Dortmund. Da msn.com

Occhi in casa Borussia Dortmund per l'attacco. Il CorSport: "Guirassy, il Milan ci riprova" - Il Milan farà un attaccante nel corso di questo calciomercato, anche se ad oggi le priorità sono altre. Scrive milannews.it