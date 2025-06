Calciomercato Milan Guirassy il Diavolo vuole il re dei bomber d’Europa ma il prezzo svelato dal Dortmund è troppo alto Le ragioni del Sì e quelle del No

Il calciomercato del Milan si infiamma con il sogno Guirassy: il Diavolo punta al re dei bomber d’Europa, ma il prezzo svelato dal Dortmund ha sollevato dubbi. La volontà di portare a Milano un attaccante di livello mondiale rappresenta ormai molto più di una semplice operazione di mercato: è una sfida tra desiderio e realtà, tra ambizione e limiti economici. Le ragioni del sì e del no si intrecciano, lasciando spazio a un dibattito appassionato…

Calciomercato Milan Guirassy, il Diavolo vuole il re dei bomber d'Europa! Il prezzo svelato dal Dortmund è troppo alto. Le ragioni dell'operazione L'interesse del Milan per Serhou Guirassy non è più una discussione su un'opportunità di mercato, ma è entrato nella dimensione dei sogni proibiti. La stagione 2024-25 ha trasformato l'attaccante guineano da ottimo bomber

