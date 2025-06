Calciomercato Milan Colombo lascia subito i rossoneri? C’è l’interesse di un club di Serie A! Le ultime

Il calciomercato del Milan si anima con l'addio di Colombo, il quale sembra pronto a lasciare subito i rossoneri. Ma c’è un’ottima notizia per i tifosi: un club di Serie A ha manifestato un interesse concreto, pronti a inserirsi nella corsa per il giovane attaccante. Mentre il Genoa accelera sul mercato offensivo, le prossime ore potrebbero riservare importanti sviluppi sulla sua destinazione futura. Restate aggiornati per scoprire dove giocherà Colombo nella prossima stagione.

Il Genoa accelera le operazioni di mercato con un focus mirato sul reparto offensivo, rimasto privo di un punto di riferimento dopo l'addio di Andrea Pinamonti. L'attaccante ha fatto ritorno al Sassuolo al termine del prestito, lasciando .

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

