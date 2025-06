Calciomercato Juventus | occasione in estate per la dirigenza? Lascerà il suo club i bianconeri possono inserirsi per questo giocatore Ultimissime

Calciomercato Juventus: un’occasione imperdibile si apre questa estate con la possibile partenza di Aymeric Laporte dall’Al-Nassr. La dirigenza bianconera, sempre attenta alle opportunità di rinforzo, potrebbe inserirsi nell’affare per rinforzare la difesa e sorprendere i tifosi. Ultime notizie di mercato ci indicano che il centrale spagnolo è pronto a cambiare maglia, offrendo ai bianconeri una chance da non lasciarsi sfuggire.

Calciomercato Juventus: questo giocatore lascerà il suo club in estate, la dirigenza bianconera è pronta ad inserirsi nell’affare. L’avventura di Aymeric Laporte in Arabia Saudita sembra essere giunta al capolinea. Secondo le ultime notizie riportate dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il difensore centrale spagnolo avrebbe deciso di lasciare l’ Al-Nassr durante questa sessione estiva di calciomercato. Una decisione che apre scenari interessantissimi e che è destinata a scatenare un’asta tra i top club europei pronti a riportarlo nel calcio che conta. I motivi del ritorno in Europa: una scelta sportiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: occasione in estate per la dirigenza? Lascerà il suo club, i bianconeri possono inserirsi per questo giocatore. Ultimissime

Tonali Juventus, piovono conferme: è lui il nome in cima alla lista dei bianconeri per l’estate! Ma non è l’unico - La Juventus è attiva sul mercato e, secondo le ultime indiscrezioni de La Gazzetta dello Sport, Sandro Tonali occupa il primo posto nella lista dei desideri bianconeri per l’estate.

L'eredità di #Calvo, le novità #Ghisolfi, #Goretti e la posizione della #Juventus (grazie in anticipo a chi si iscriverà e lascerà un like ) Vai su X

Juve-Lookman? Non è finita! https://blstg.news/eQDE/ I Bianconeri non mollano l'attaccante dell'Atalanta e pensano di inserire Nico Gonzalez come contropartita. Il valore dell'attaccante nigeriano resta alto, ma la dirigenza della Juve vuole regalare a Tudor Vai su Facebook

