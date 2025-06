Calciomercato Juventus l’agente di Tudor svela | Questo difensore piaceva molto a Igor ma… Il retroscena

Il calciomercato della Juventus è sempre al centro dell’attenzione, e le ultime dichiarazioni dell’agente di Tudor svelano interessanti retroscena sui difensori accostati ai bianconeri. Seric, rappresentante dell’ex allenatore juventino, ha rivelato dettagli sul gradimento di Igor Tudor per alcuni talenti, tra cui Coppola, ora al Brighton. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola e come queste voci potrebbero influenzare il futuro della squadra.

Calciomercato Juventus, l’agente di Tudor svela: le dichiarazioni sull’ex obiettivo accostato ai bianconeri. L’agente di Igor Tudor, Seric, ha parlato a L’Arena per analizzare alcuni temi sull’ Hellas Verona soffermandosi anche su Coppola, difensore accostato fortemente al calciomercato Juventus prima di andare in Inghilterra, al Brighton. PAROLE – «La cifra incassata per Coppola è corretta, anche perché arriva dal settore giovanile e quindi è una plusvalenza piena. In Inghilterra farà bene. A Tudor piaceva molto. Anche per il Brighton è un investimento». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus, l’agente di Tudor svela: «Questo difensore piaceva molto a Igor ma…». Il retroscena

