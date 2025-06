Calciomercato Juventus in Usa bltiz per chiudere Jonathan David! Obiettivo limitare le richieste degli agenti Le novità

Il calciomercato della Juventus si infiamma con una vera e propria blitz negli Stati Uniti per assicurarsi Jonathan David, l’attaccante canadese pronto a lasciare il Lille. La società bianconera lavora per chiudere rapidamente l’affare, cercando di limitare le richieste degli agenti e portare a termine l’operazione senza complicazioni. È il momento di scoprire tutte le ultime novità su un possibile colpo che potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo juventino.

