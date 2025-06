Calciomercato Juventus Ceccarini allo scoperto | Ecco chi può arrivare in attacco e in difesa vi svelo quale sarà il futuro di Yildiz

Il calciomercato della Juventus si infiamma: Niccolò Ceccarini svela in esclusiva le trattative calde in attacco e difesa, con nomi di peso pronti a vestire la maglia bianconera. Rinnovi, obiettivi e strategie si intrecciano in un panorama sempre più affascinante e ricco di sorprese. Ma quale sarà il destino di Yildiz? Scopriamolo insieme, perché il futuro della Juventus si sta scrivendo proprio ora.

Calciomercato Juventus: il giornalista Niccolò Ceccarini ha svelato le trattative in attacco, in difesa e i rinnovi in casa bianconera. Le sue parole. Nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, Niccolò Ceccarini ha inquadrato tutte le trattative del calciomercato Juventus. PAROLE – «La novità però riguarda anche la difesa dove è in corso una riflessione. La prima scelta sarebbe Balerdi del Marsiglia. Il club francese per ora ha sempre fatto muro ma se dovesse arrivare un altro centrale potrebbe ammorbidire un po’ la sua posizione. La trattativa con la Roma per uno scambio N’dicka-Kone va avanti e se si sbloccasse potrebbe essere un grande assist per la Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com