Calciomercato Juve Raimondi apre questa nuova possibilità per Mbangula e Weah | Possono entrare in uno scambio per arrivare a quell’obiettivo ma il tecnico ha chiesto informazioni per lui La rivelazione del giornalista

Calciomercato Juve, Raimondi ha anche fatto luce sull'operato di Comolli: assisterà a Flamengo-Bayern Monaco per visionare quel giocatore!. Niente più Nottingham Forest per Samuel Mbangula e Timothy Weah? Nessun problema! Il mercato Juve sembra aver già trovato una soluzione: parliamo dell'Olympique Marsiglia, che potrebbe accettare queste contropartite tecniche in cambio di Leonardo Balerdi, centrale difensivo gradito a Igor Tudor. Questo è quanto ha sostenuto il giornalista di Sport Mediaset, Claudio Raimondi, il quale ha evidenziato come Damien Comolli assisterà all'ottavo di finale del Mondiale per Club Flamengo-Bayern Monaco per visionare Wesley.