Calciomercato Inter tutti i dubbi sulla quinta punta | Se parte Carboni si cercherà un profilo alla…

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con la questione della quinta punta: se Carboni dovesse partire, i nerazzurri sono già al lavoro per individuare il profilo perfetto. Analizzando le prime tre partite del Mondiale per Club, Chivu ha mostrato una squadra aggressiva e pressing alto, ma il vero rebus resta la scelta dell’attaccante di riserva. Quale sarà la mossa vincente dei nerazzurri? La risposta si avvicina, restate sintonizzati.

Calciomercato Inter, i nerazzurri studiano la quinta punta del prossimo anno. L'analisi di TuttoSport su Valentin Carboni e il profilo ideale. Le prime tre partite del Mondiale per Club hanno già fornito alcune informazioni tattiche sull' Inter di Chivu. Un pareggio e due vittorie per il tecnico rumeno, che ha avuto modo di ruotare diversi giocatore e studiare l'organico a sua disposizione. Aggressione immediata, pressing alto e verticalità, questi i pilastri del nuovo corso nerazzurro che avrà la difficile missione di non far rimpiangere quello di Simone Inzaghi. Nelle sfide contro Monterrey, Urawa Red Diamonds e River Plate, inoltre, hanno anche evidenziato la volontà di cambiare modulo in corso d'opera.