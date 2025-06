Calciomercato Inter Sebastiano Esposito verso la Fiorentina

Il calciomercato infiamma il mondo del calcio italiano, e questa volta il protagonista è Sebastiano Esposito. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, la Fiorentina si farebbe avanti per acquisire il giovane talento dell’Inter, che avrebbe aperto alla cessione. Dopo una stagione a Empoli, dove ha segnato 8 gol, Esposito potrebbe ora intraprendere una nuova sfida in viola, con i tifosi pronti a sognare un futuro brillante.

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, la Fiorentina sarebbe interessata a Sebastiano Esposito. L' Inter pare avrebbe aperto alla cessione. Il centravanti italiano nell' ultima stagione ad Empoli ha siglato 8 gol in campionato ma non sono bastati ai toscani per evitare la retrocessione. Gli empolesi avrebbero potuto riscattare l' ex

