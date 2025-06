Calciomercato Inter Sebastiano Esposito partirà in estate | le ultime sull’interesse della Fiorentina

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con l’addio di Sebastiano Esposito, il promettente attaccante classe 2002 destinato a partire questa estate. Con il contratto in scadenza nel 2026 e nessun rinnovo all’orizzonte, i nerazzurri sono costretti a cederlo per evitare di perderlo a parametro zero. La Fiorentina si fa avanti come pretendente principale, puntando a portare a termine un colpo di mercato interessante e strategico per il futuro.

Calciomercato Inter, Sebastiano Esposito lascerà i nerazzurri in estate. La Fiorentina vorrebbe lavorarci, le ultime de La Gazzetta dello Sport. Sebastiano Esposito sembra destinato a lasciare l' Inter. Il contratto del classe 2002 scadrà nel 2026 e non verrà rinnovato, per questo motivo i nerazzurri dovranno cederlo lungo il corso di quest'estate per non perderlo a zero. Sull'ex attaccante dell' Empoli è forte l'interesse della Fiorentina. Così scrive La Gazzetta dello Sport. LA FIORENTINA CI LAVORA – «Non c'è fretta ma c'è la volontà di lavorarci. Sebastiano è un giocatore generoso, di prospettiva, ancora da capire a livelli alti, sarebbe una soluzione ideale per la squadra viola.

Monterrey-Inter LIVE: le formazioni ufficiali. Sebastiano Esposito e Sergio Ramos dal 1', Sucic e Luis Henrique in panchina - L’attesa è finita: Monterrey-Inter segna l’esordio delle formazioni italiane nel Mondiale per Club Fifa negli Stati Uniti.

