Calciomercato Inter ricordi David? Ora è ad un passo da un big italiana ecco quale 

Il calciomercato Inter si infiamma con una svolta sorprendente: Jonathan David, da tempo accostato ai nerazzurri, si avvicina a un grande club italiano. Dopo l’ultima esperienza al Lille, l’attaccante svincolato potrebbe presto coronare il suo sogno di vestire una delle squadre più ambiziose del nostro calcio, con la Juventus in prima fila. Ma quale sarà il prossimo capitolo di questa intricata trattativa? Restate sintonizzati per scoprirlo.

Il calciomercato Inter entra nel vivo, con David a lungo accostato ai nerazzurri che si trova ora ad un passo da una big italiana, ecco di chi si tratta . Arrivano novitĂ importanti per quanto riguarda il calciomercato Inter. Questa mattina Il Corriere dello Sport  oggi in edicola è tornato a parlare di Jonathan David, attaccante svincolatosi dopo l’ultima esperienza al Lille  e che sembrerebbe aver messo la Juve  di Tudor in cima alla lista dei suoi desideri. Secondo quanto riportato dal quotidiano domani negli Stati Uniti potrebbe andare in scena un vero e proprio blitz di Comolli  dopo la sfida tra Canada  e Guatemala  in cui sarĂ impegnato il calciatore e prima degli ottavi dei bianconeri con il Real. 🔗 Leggi su Internews24.com