Il calciomercato dell'Inter si scalda con l'attenzione di Beppe Marotta, pronto a valutare il prestito di Valentín Carboni. Il giovane talento nerazzurro potrebbe presto approdare in una squadra di Serie A, alla ricerca di minutaggio e continuità. Questa mossa potrebbe rappresentare un'opportunità decisiva per il suo sviluppo, aprendo nuovi scenari sia per il giocatore che per il club. Ma quali sono le piste più calde? Restate con noi per scoprirlo.

Il calciomercato Inter è più attivo che mai, Beppe Marotta valuta il prestito con quel giovane nerazzurro potrebbe presto finire in una squadra di Serie A. Gli scenari del calciomercato Inter potrebbero presto vedere il Valentín Carboni ceduto in prestito, con l’obiettivo di permettergli di ritrovare minutaggio e continuità. Dopo una stagione di alti e bassi, il trequartista argentino classe 2005 potrebbe essere mandato altrove per crescere e svilupparsi ulteriormente. Come riportato da Tuttosport, oltre all’interesse del River Plate, si registra anche una novità sul fronte italiano, con il Genoa che avrebbe mostrato un interesse concreto per il giovane talentuoso. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Marotta valuta il prestito: il giovane nerazzurro può finire in Serie A

