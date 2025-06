Calciomercato Inter Lotito | Non ho bisogno di vendere Rovella

Il calciomercato dell’Inter si infiamma, ma Lotito mette le cose in chiaro: "Non ho bisogno di vendere Rovella". Mentre il club nerazzurro osserva attentamente la situazione in casa Lazio, il presidente biancoceleste ha ribadito di aver ricevuto diverse offerte per il giovane centrocampista. La vicenda promette di essere appassionante: sarà Rovella il prossimo grande colpo o resterà a Roma? Resta da scoprire quale direzione prenderà questa intricata trattativa.

Secondo quanto riportato da ilmessaggero.it, Claudio Lotit o avrebbe espresso la sua volontà di non smantellare la rosa. Il calciomercato dell’ Inter è interessato direttamente alla situazione in casa Lazio dato l’ interesse per Nicolò Rovella. Il presidente romano nelle sue dichiarazioni avrebbe detto che per il centrocampista ha ricevuto offerte L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, Lotito: “Non ho bisogno di vendere Rovella”

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

Lotito: "Blocco del mercato ingiusto, la Lazio è sana. Non abbiamo necessità di vendere i big, non voglio smantellare la squadra" - In un'intervista rilasciata a Il Messaggero, il presidente della Lazio Claudio Lotito tuona contro la normativa. eurosport.it scrive

Lazio, Lotito: "Il blocco del mercato non è giusto" - Il presidente della Lazio a 'Il Messaggero' fornisce la sua versione sul blocco del mercato in entrata imposto al club per aver sforato i parametri finanziari imposti dalla Figc: "La norma non ... Lo riporta sport.sky.it