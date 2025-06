Calciomercato Inter in edicola confermano | Marotta chiude il colpo lunedì o martedì le visite mediche

Il calciomercato dell'Inter si infiamma: secondo le ultime conferme in edicola, Beppe Marotta sta per chiudere un colpo importante, con visite mediche previste tra lunedì e martedì. La Gazzetta dello Sport annuncia l’accordo ufficiale per l’arrivo di Ange-Yoan Bonny dal Parma, segnando un passo decisivo nel rafforzamento della rosa nerazzurra. L’attenzione ora si concentra sui dettagli finali, che potrebbero fare la differenza nella prossima sfida di stagione.

Il calciomercato Inter entra nel vivo e in edicola confermano gli aggiornamenti con Beppe Marotta chiude il colpo, lunedì o martedì le visite mediche. La Gazzetta dello Sport questa mattina ha confermato che l’operazione per l’arrivo di Ange-Yoan Bonny quale nuovo colpo del calciomercato Inter è ormai ufficialmente conclusa. I dirigenti nerazzurri hanno raggiunto un accordo economico con il Parma e con il calciatore, che si concretizzerà tra domani e dopodomani, con il francese atteso a Milano per le visite mediche e la firma del contratto. Il club emiliano riceverà 24 milioni di euro per il trasferimento, mentre Bonny, che ha già accettato un contratto quinquennale da circa 2 milioni netti a stagione (più bonus), è pronto a lasciare Ibiza, dove si sta allenando tra lavoro e vacanza, per iniziare questa nuova avventura. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, in edicola confermano: Marotta chiude il colpo, lunedì o martedì le visite mediche

