Calciomercato Inter i nerazzurri mollano Hojlund

Il calciomercato dell’Inter ha preso una piega inaspettata: i nerazzurri mollano Hojlund. Dopo aver monitorato con attenzione il giovane attaccante danese, la dirigenza ha deciso di puntare su un talento italiano come Pio Esposito, le cui recenti prestazioni hanno convinto tutti a credere nel suo potenziale per la prossima stagione. Un cambio di strategia che potrebbe segnare una svolta importante nel mercato dei nerazzurri.

Rasmus Hojlund è stato a lungo accostato al calciomercato Inter, adesso però l' obiettivo sembra non essere più tale. Le recenti prestazioni di Pio Esposito hanno aperto gli occhi alla dirigenza interista, più che mai convinta di tenere il gioiello italiano per la prossima stagione. Secondo sportmediaset.mediaset.it infatti, i nerazzurri

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

