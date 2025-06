Calciomercato Inter ecco il prezzo per Ederson

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: se Calhanoglu dovesse partire, i nerazzurri puntano deciso su Ederson, il centrocampista brasiliano dell’Atalanta. La sua stagione da protagonista ha attirato l’attenzione di tanti club, ma quanto costa davvero? Scopriamo il prezzo di Ederson e le strategie dei meneghini per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. La sfida è aperta, e il mercato non aspetta!

Il calciomercato dell' Inter a centrocampo è legato indissolubilmente al nome di Calhanoglu, se parte il turco i nerazzurri proveranno ad affondare il colpo Ederson. Il centrocampista brasiliano ha vissuto una stagione ad altissimo livello con l' Atalanta: i bergamaschi però lo ritengono (quasi) incedibile. Tutti hanno un prezzo, anche

Calciomercato Inter LIVE: il Napoli beffa l’Inter e piomba con decisione su David, la decisione sul riscatto di Zalewski - Il calciomercato dell'Inter è in pieno boato: il Napoli sorprende i nerazzurri con un'affondo decisivo per David, mentre si attende la scelta sul riscatto di Zalewski.

