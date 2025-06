Calciomercato Inter Carboni possibile partente

Il calciomercato dell’Inter si infiamma con una novità sorprendente: Valentin Carboni potrebbe lasciare il club. Il giovane talento argentino, attualmente in campo al Mondiale per Club, sta attirando l’attenzione di diversi club. È un nome che potrebbe cambiare le sorti della rosa nerazzurra, aprendo nuovi scenari sia in entrata che in uscita. La sua possibile partenza rappresenta un tassello importante di questo movimentato mercato estivo.

Secondo quanto riportato da tuttosport.com, il calciomercato dell' Inter in uscita ha un nome nuovo, si tratta di Valentin Carboni. Il fantasista argentino è attualmente nella rosa nerazzurra che partecipa al Mondiale per Club. Nella seconda partita del girone ha anche segnato allo scadere permettendo ai nerazzurri di guadagnare i

Carboni si fa mezzala per l'Inter: "Sì, in futuro mi vedo lì. So che credono in me, qualunque sia il futuro" - Valentin Carboni, trequartista dell`Inter rientrato dopo lo sfortunato prestito al Marsiglia e un brutto infortunio, a segno nella rimonta contro i giapponesi dell`Urawa. Da calciomercato.com