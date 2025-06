Calciomercato Inter Calhanoglu ha chiesto la cessione

L’estate dell’Inter si infiamma tra voci di mercato e infortuni: Calhanoglu, cuore pulsante del centrocampo, avrebbe chiesto la cessione al club per tornare nel suo Galatasaray. Una decisione che scuote i tifosi nerazzurri, mentre la società valuta le mosse da prendere in un mercato sempre più incerto. Tra trattative e obiettivi come Nico Paz, l’Inter si prepara a un’estate decisiva: cosa riserverà il futuro ai campioni in maglia nerazzurra?

Inter, tra mercato e infortuni: Calhanoglu verso l'addio, Nico Paz nel mirino L'Inter affronta un'estate turbolenta, con il caso Hakan Calhanoglu al centro della scena. Il centrocampista turco, secondo fonti turche, avrebbe chiesto la cessione per tornare al Galatasaray, dichiarando: "Ho dato tutto per quattro anni, fatemi tornare a casa."

Inter, contro la Lazio servirà la qualità di Calhanoglu - Inter-Lazio, una sfida cruciale che richiede il massimo dal centrocampo nerazzurro. Hakan Calhanoglu, recuperato dopo alcuni fastidi fisici, è pronto a tornare protagonista.

