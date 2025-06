Calciomercato Inter Arda Guler sempre in lista e intanto le sue dichiarazioni strizzano l’occhio alla cessione

L’attenzione del calciomercato Inter si concentra ancora su Arda Guler, il cui nome resta caldo tra le voci di mercato. Le recenti dichiarazioni del giovane promettono un futuro incerto, alimentando rumors di una possibile cessione. Con l’obiettivo di rinforzare l’attacco, i nerazzurri valutano attentamente le mosse, pronti a intervenire in caso di partenze strategiche. La sfida è aperta: il mercato nerazzurro si prepara a sorprenderci ancora.

Calciomercato Inter, i nerazzurri pensano a un ulteriore colpo in attacco. Il nome di Arda Guler rimane sempre in tendenza: le sue dichiarazioni. Nonostante l’arrivo di Ange-Yoann Bonny e la permanenza di Francesco Pio Esposito, l’ Inter medita un ulteriore acquisto in attacco. In caso di partenze di Sebastiano Esposiro e soprattutto Mehdi Taremi, i nerazzurri torneranno sul mercato alla ricerca di un calciatore con le caratteristiche della seconda punta. Secondo Calciomercato.com, i nomi sarebbero due. TRA SOGNI E OBIETTIVI – «Oltre al nome di Nico Paz, in casa Inter piace anche il giovane trequartista di proprietà del Real Madrid, Arda Güler. 🔗 Leggi su Internews24.com