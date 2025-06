Calciomercato il Monaco presenta Pogba in questo modo | VIDEO

Il calciomercato si infiamma con il Monaco che presenta Pogba in un modo rivoluzionario: un video creato con l'intelligenza artificiale che lascia senza parole. Un'operazione all’avanguardia, capace di combinare tecnologia e emozione, per accogliere uno dei talenti più amati del calcio mondiale. La presentazione di Pogba segna un nuovo capitolo nel modo di comunicare i grandi ritorni: attenzione, il futuro è già qui.

Calciomercato Juve, Paganini fa sognare: «L’entourage di Osimhen ha incontrato Giuntoli, ecco cosa è successo. Passi avanti per un giocatore del Bayern Monaco» - Il calciomercato della Juventus continua a tenere banco, con l'esperto di mercato Paolo Paganini che stuzzica la fantasia dei tifosi.

Quanto guadagna Pogba al Monaco; Pogba in lacrime dopo la firma con il Monaco; Riecco Pogba! Ufficiale, ha firmato col Monaco fino al 2027.

Quanto guadagna Pogba al Monaco - A fine giugno il Monaco ha piazzato la scommessa di mercato: Paul Pogba.

Pogba scoppia a piangere dopo la firma con il Monaco, non riesce a trattenersi: “Grazie per la fiducia” - Paul Pogba scoppia a piangere dopo la firma del contratto con il Monaco, non riesce a trattenersi: "Grazie per la fiducia" ... Come scrive fanpage.it