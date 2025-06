Calciomercato il Milan pesca due top player in casa Barcellona

Il Milan può mettere a segno una duplice, interessante, operazione di calciomercato in un Barcellona che deve cedere prima di comprare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, il Milan pesca due top player in casa Barcellona

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

