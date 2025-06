Calciomercato Fiorentina torna l’interesse su Traoré Viola pronti a trattare con il Bournemouth dopo il prestito all’Auxerre

Il calciomercato estivo si infiamma ancora una volta: la Fiorentina riaccende l’interesse per Hamed Traoré, talento ivoriano del Bournemouth. Dopo il prestito all’Auxerre, i viola sono pronti a riaprire le trattative con i londinesi per riportare a Firenze un giocatore che nel 2019 sfiorò il grande salto. Un colpo in vista per rafforzare il centrocampo e puntare con decisione alla prossima stagione.

Traorè di nuovo al centro del mercato: anche Fiorentina e Bologna su di lui | ESCLUSIVO - Traorè torna al centro del mercato: Fiorentina e Bologna sono su di lui, con possibilità di un ritorno in Serie A.

Certi amori fanno giri immensi... e poi la #Fiorentina ci torna sopra: #Traoré la carta giusta per le pretese non troppo alte del Bournemouth. Per #Bernabé il Parma spara oltre i 20 Vai su X

