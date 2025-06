Calciomercato David alla Juventus? Trezeguet risponde così | VIDEO

L'estate del calciomercato si infiamma con voci di grandi colpi. David Trezeguet, leggenda bianconera, commenta il possibile arrivo di Jonathan David alla Juventus, rivelando il suo punto di vista su questa trattativa calda. Dalla sua esperienza, l'ex attaccante offre uno sguardo esclusivo sulle potenzialità dell’attaccante del Lille e sulle sfide che potrebbe affrontare in bianconero. Scopri cosa ha detto Trezeguet in questo video e lasciati coinvolgere nel cuore del mercato estivo.

David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha parlato del possibile arrivo di Jonathan David in bianconero in questo calciomercato estivo. Presente a Orlando (Florida), negli Stati Uniti d'America, David Trezeguet, ex attaccante della Juventus, ha espresso la sua opinione su Jonathan David, attaccante del Lille e obiettivo di calciomercato dei bianconeri per l'attacco. Guarda il video con le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it