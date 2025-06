Calciomercato Bologna al Bari piace Ilic Per i pugliesi è il nuovo nome della difesa dopo il prestito al Partizan

Il calciomercato estivo si infiamma con il Bari che punta forte su Mihajlo Ilic, talento serbo in orbita pugliese. Dopo la sua esperienza al Partizan, il giovane difensore sembra essere il nuovo nome caldo per rinforzare la retroguardia biancorossa. Una mossa strategica che potrebbe fare la differenza in vista della prossima stagione. Il futuro di Ilic al Bari è sempre più vicino a diventare realtà , aprendo nuove sfide e possibilità .

Il Bari è al lavoro per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Radio Selene, il club ha messo nel mirino Mihajlo Ilic, un giovane difensore serbo di proprietà del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, al Bari piace Ilic. Per i pugliesi è il nuovo nome della difesa, dopo il prestito al Partizan

In questa notizia si parla di: bari - difesa - calciomercato - bologna

Calciomercato sotto l’ombrellone: Roberto Belvedere (direttore sportivo Finale) commenta le ufficialità , le trattative, le voci della sessione estiva dei... Vai su Facebook

Bari, per la difesa si segue Ilic del Bologna; Coppa Italia, reso noto l'orario di Milan-Bari a San Siro; Pohjanpalo e non solo: tutti i colpi della serie B.

Bologna, UFFICIALE: un attaccante al Bari - Calciomercato.com - Come si apprende dal sito della Lega B il Bari ha depositato il contratto di Gianmarco Cangiano. Scrive calciomercato.com

Calciomercato Napoli, in difesa obiettivo Beukema del Bologna: il punto sulla trattativa - Secondo le ultime notizie di calciomercato Napoli, il club azzurro continua a lavorare su Sam Beukema del Bologna: il difensore è l'obiettivo ... Riporta 2anews.it