Calciomercato Bologna ad un passo il ritorno in Serie A di Ciro Immobile Accordo raggiunto con il giocatore palla al Besiktas

Il calciomercato del Bologna si infiamma: il ritorno di Ciro Immobile in Serie A è ormai cosa fatta. Dopo aver raggiunto un accordo con il giocatore, la palla passa ora al Besiktas. Un colpo di mercato che potrebbe rivoluzionare le ambizioni degli emiliani, desiderosi di consacrare il loro successo con un attaccante di livello internazionale. La prossima stagione promette emozioni da grande protagonista.

Il Bologna sogna in grande e punta tutto su Ciro Immobile per rafforzare l'attacco in vista della prossima stagione. Dopo la storica conquista della Coppa Italia, arrivata dopo 51 anni di attesa, il club

Ciro Immobile al Bologna, c’è il sì del giocatore: accordo vicino - Il calciomercato estivo si infiamma: Ciro Immobile sembra ormai prossimo a tornare in Serie A, questa volta con il Bologna.

Bologna, i dettagli dell'accordo con Immobile: niente Milan - L`attaccante napoletano è molto vicino alla firma con il Bologna: pronto contratto di un.

Calciomercato, Immobile torna in Italia: l'attaccante al Bologna vuole un futuro alla Baggio e Signori - È incredibile come il destino lo collochi già di fronte ad un debutto che sarebbe clamoroso: Ciro Immobile, infatti, farebbe il suo rientro in serie A, dopo un anno di assenza