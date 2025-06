Calciomercato blitz per Garnacho | a sorpresa a Milano

Il calciomercato infiamma il panorama calcistico con un blitz a sorpresa a Milano: Alejandro Garnacho sta valutando una nuova avventura, mentre il Manchester United si prepara a cedere il suo gioiello. Un intreccio inaspettato che potrebbe rivoluzionare le strategie di mercato dei top club europei. L’attenzione ora si concentra su questa opportunità da non perdere, pronta a cambiare le sorti del giovane talento argentino e del suo futuro nel calcio internazionale.

Alejandro Garnacho non vede l’ora di conoscere la sua prossima squadra. Spunta il nuovo intreccio da Milano: l’occasione da cogliere al volo Una nuova destinazione a sorpresa per il talentuoso giocatore argentino di proprietà dello United. Il top club inglese è pronto a dire addio all’esterno offensivo dei Red Devils, ma spunta il nuovo intreccio decisivo per firmare il nuovo contratto. – Lapresse – calciomercato.it  Garnacho è stato davvero ad un passo dal Napoli già a gennaio, ma nelle ultime ore è stato accostato ad un’altra big italiana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Calciomercato, blitz per Garnacho: a sorpresa a Milano

In questa notizia si parla di: garnacho - sorpresa - milano - calciomercato

Garnacho in Serie A, ma niente Napoli: destinazione a sorpresa - Alejandro Garnacho, talento argentino del Manchester United, sta per compiere un salto in Serie A, ma la sua destinazione non sarà il Napoli.

Calciomercato, blitz per Garnacho: a sorpresa a Milano; Calciomercato Napoli, c'è solo Garnacho: da Dorgu un assist a Conte; Garnacho-Napoli, i motivi della fumata grigia ieri a Milano dopo l'ultimo incontro.

Calciomercato, blitz per Garnacho: a sorpresa a Milano - Il talentuoso giocatore argentino è sempre vicino alla Serie A: la verità da Milano ... Scrive calciomercato.it

Calciomercato Milan News / Thiaw ad un passo dall’addio, sorpresa Garnacho (26 Giugno 2025) - Il calciomercato Milan vede molte novità e il club sta cedendo diversi giocatori in uscita. Segnala ilsussidiario.net