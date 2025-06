Calcio soluzione interna per la panchina del Rimini | promosso allenatore il giovane Filippo D' Alesio

Il Rimini sceglie il talento e la freschezza: Filippo D’Alesio, 32 anni, promosso dalla panchina delle giovanili a guida della prima squadra. Dopo aver ricoperto il ruolo di match analyst nelle ultime stagioni, ora si affaccia alla gestione diretta del team con entusiasmo e determinazione. Con un contratto fino al 2026 e un’attenzione particolare allo sviluppo dei giovani, D’Alesio rappresenta la soluzione interna ideale per scrivere un nuovo capitolo di successi biancorossi, aprendosi a un futuro promettente.

Filippo D’Alesio è il nuovo allenatore del Rimini. Il 32enne che nelle ultime due stagioni è stato match analyst dei biancorossi ha firmato un contratto annuale fino al termine della stagione 202526 con opzione per l’anno successivo. D’Alesio, con un passato da allenatore delle giovanili tra. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il #Rimini ha ufficializzato Filippo D'Alesio come nuovo allenatore. Una bella storia: ha 33 anni, è stato il vice di Buscè e la società ha deciso di promuoverlo in prima squadra. Aveva la possibilità di seguire Di Francesco a Lecce, nel suo staff. Ma ha scelt

