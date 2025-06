Calcio serie C il Perugia presenta domani la campagna abbonamenti Qualche anticipazione

Se sei un tifoso del Perugia, l’attesa sta per finire: domani mattina alle 11:30, lo stadio Renato Curi si anima con la presentazione ufficiale della campagna abbonamenti 2025/26. Un evento imperdibile per scoprire tutte le novità, i prezzi e le modalità di sottoscrizione. Preparati a vivere un’altra stagione di emozioni e passione biancorossa: non mancare, perché il futuro del Perugia si costruisce anche con te!

Ancora poche ore di attesa e la campagna abbonamenti 202526 del Perugia verrà illustrata e svelata. L'appuntamento è per domani mattina alle ore 11:30 presso la sala stampa dello stadio Renato Curi. Per conoscere i dettagli, i prezzi e le modalità di sottoscrizione occorrerebbe dunque armarsi. 🔗 Leggi su Today.it

