Calcio Luca Lanzoni alla guida della Next Gen della Fcr

La passione per il calcio si rinnova con entusiasmo: Luca Lanzoni, allenatore dinamico e talentuoso, è pronto a guidare la Next Gen della Fcr Forlì nel nuovo campionato di Terza Categoria 2025/2026. Con un curriculum ricco di successi e una visione innovativa, Lanzoni promette di portare energia e talento in questa giovane formazione. La speranza di un futuro brillante inizia ora, sotto la sua guida strategica.

La Fcr Forlì comunica ufficialmente la composizione dello staff tecnico della nuova squadra "Next Gen" under 21, che parteciperà al campionato di Terza Categoria 20252026. A guidare la formazione sarà Luca Lanzoni, allenatore classe 1985, che nella stagione appena conclusa ha ricoperto il ruolo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Calcio Eccellenza. Fcr, preso Medri. Nasce la ‘Next Gen’ per la Terza categoria.

