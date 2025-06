Calcio donne serie B | punti fermi della squadra Fortunati e Blasoni | difesa blindata

L’Arezzo Calcio Femminile conferma la sua determinazione nel consolidare una squadra di qualità, puntando sulla continuità per affrontare con fiducia la Serie B. La società del presidente Anselmi rinnova il suo impegno affidandosi a calciatrici di esperienza come Razzolini, Tuteri e Lorieri, pilastri della difesa e dell’attacco. Con questa strategia, l’ACF Arezzo si prepara a scrivere nuove pagine di successo, garantendo punti fermi e blasoni di prestigio.

Punta sulla continuità l'Arezzo calcio femminile. La società del presidente Massimo Anselmi ha optato per cambiare guida tecnica, ancora da individuare, ma per quanto riguarda la rosa continua l'opera di riconferma di quelle calciatrici ritenute funzionali al progetto. La prima a firmare il rinnovo è stata la capitana Razzolini, seguita a ruota dalle veterane Tuteri e Lorieri. Ora l' Acf Arezzo ha annunciato il rinnovo, fino al 30 giugno 2026, anche delle difensore Giorgia Fortunati e Francesca Blasoni. La prima è un terzino destro classe 2002 che si appresta dunque a disputare già la quarta stagione in maglia amaranto.

