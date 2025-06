Calcio a 5 Cus Macerata premiato per l’impiego di giovani

Il Cus Macerata si distingue nel panorama del calcio a 5, premiato per l’eccellente impiego di giovani talenti. La squadra fatta in casa e composta da giovani promettenti ha ottenuto un riconoscimento prestigioso, posizionandosi al 7° posto tra le società più virtuose del settore in Serie B, con un premio di 2500 euro dalla FIGC. Un risultato che conferma la forza della filosofia della polisportiva e apre nuove sfide per il futuro.

Squadra fatta in casa e squadra di giovani quella del Cus Macerata, lo abbiamo più volte rimarcato e adesso è anche arrivato il premio federale. La Divisione Calcio a5 infatti ha reso noto l'elenco delle società del futsal nazionale più virtuose nell'impiego dei baby e in serie B il Cus è risultato al 7°posto. Un piazzamento che nobilita la filosofia della polisportiva e che ha fruttato pure 2500 euro da parte della FIGC. In serie B tra i sodalizi marchigiani vi è rientrato anche il Cus Ancona, ma forse nessuno come i maceratesi ha davvero impiegato i ragazzi da protagonisti e non da "comparse".

