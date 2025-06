Calano i prezzi di angurie pesche e zucchine | pesa la sovrapproduzione su frutta e verdura

L’estate porta freschezza e colori nei mercati italiani, ma anche un calo dei prezzi di angurie, pesche e zucchine, riflesso di una sovrapproduzione che mette a dura prova l’intera filiera agroalimentare. Mentre i banchi si riempiono di frutta e verdura di stagione, i produttori affrontano sfide crescenti. La domanda ora è: come può questa situazione rimettere in discussione la sostenibilità del settore?

L'estate è entrata nel vivo, ma per i produttori ortofrutticoli italiani non è necessariamente una buona notizia. Se da un lato i banchi dei mercati abbondano di frutta e verdura di stagione, dall'altro i prezzi all'ingrosso registrano ribassi significativi, segnale evidente di una sovrapproduzione che, al momento, non trova pieno sbocco sul mercato. A risentirne, oltre i margini dei produttori, è l'intera filiera agroalimentare, cui equilibrio è già messo sotto pressione da dinamiche ormai strutturali, come cambiamenti climatici, concorrenza estera e consumi interni in fase di ridefinizione. Perché i prezzi di frutta e verdura estiva sono in calo.