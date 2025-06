Cade per diversi metri dal tetto | operaio in ospedale

Un incidente che ha scosso la comunità di Casoni di Luzzara: un operaio trentottenne, vittima di un grave infortunio sul lavoro, è caduto da circa sette metri mentre era al lavoro sul tetto. La scena ha suscitato grande preoccupazione e attenzione, evidenziando ancora una volta l’importanza della sicurezza in cantiere. L’uomo si trova ora in ospedale, sotto stretta osservazione, mentre le indagini per chiarire le cause dell’incidente sono in corso.

Se l’è vista davvero brutta l’operaio 37enne residente in Trentino che ieri, sabato 28 giugno, è stato protagonista di un grave infortunio sul lavoro: l’uomo si è ferito cadendo – per cause ancora in corso di chiarimento – da circa 7 metri mentre stava lavorando su un tetto a Casoni di Luzzara. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

