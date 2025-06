Cade con la moto | paura per un 57enne

Un incidente all’improvviso ha scosso il primo pomeriggio di ieri a Ponte di Legno, quando un motociclista di 57 anni ha perso improvvisamente il controllo della sua moto, finendo a terra. Tra traffico rallentato e momenti di preoccupazione, la scena ha messo in evidenza quanto possa essere fragile la sicurezza su strada. Fortunatamente, le condizioni del 57enne non sembrano gravi, ma l’episodio invita a riflettere sull’importanza della prudenza alla guida.

Traffico rallentato e momenti di apprensione nel primo pomeriggio di ieri, sabato 28 giugno, lungo la strada provinciale SPBS300, nei pressi di Ponte di Legno. Un motociclista di 57 anni è finito a terra dopo aver perso improvvisamente il controllo del mezzo. L'incidente è avvenuto poco dopo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

