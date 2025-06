Cade col monopattino nella notte grave

Una notte drammatica a Milano: un giovane è rimasto gravemente ferito dopo una caduta da monopattino in via Bernina, zona Farini. Intorno all'una, il ragazzo ha perso il controllo, finendo a terra e riportando ferite serie. La scena suscita preoccupazione e invita a riflettere sull'importanza della sicurezza durante le ore notturne. La vicenda sottolinea quanto sia fondamentale adottare comportamenti responsabili per evitare tragedie simili.

Un ragazzo è rimasto ferito in un incidente avvenuto intorno all'una, nella notte, in via Bernina (zona Farini) a Milano. Il giovane, secondo i primi riscontri, era a bordo di un monopattino quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo rovinando a terra e riportando diverse ferite.

