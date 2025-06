Cadavere trovato nei campi vicino l' A1 a Pieve Fissaraga a Lodi morto 21enne marocchino | ipotesi omicidio

Una scena inquietante scuote la provincia di Lodi: il corpo di un giovane marocchino di 21 anni, vittima di un omicidio con arma da fuoco, è stato ritrovato nei campi vicino all'autostrada A1 a Pieve Fissiraga. La comunità si interroga sulle motivazioni e sui responsabili di questo tragico episodio. Le indagini sono in corso, ma intanto cresce il dramma di una vita spezzata troppo presto.

Il corpo di un marocchino di 21 anni, ucciso da arma da fuoco, è stato trovato nei campi vicino l'A1 all'altezza di Pieve Fissiraga (Lodi).

