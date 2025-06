Cadavere trovato in un campo di mais è di un giovane di 21 anni | Sul corpo ferite da arma da fuoco

Una tragica scoperta scuote il Lodigiano: un giovane di 21 anni è stato trovato senza vita in un campo di mais, con ferite da arma da fuoco. Il ritrovamento, avvenuto nel primo pomeriggio di sabato tra Villanova del Sillaro e Pieve Fissiraga, solleva numerosi interrogativi sulla dinamica di questo drammatico episodio. Secondo le prime indiscrezioni, le autorità stanno indagando per fare luce su quanto accaduto e sui motivi dietro questa tragica perdita.

Un ragazzo di 21 anni è stato trovato morto in un campo nel Lodigiano, tra Villanova del Sillaro e Pieve Fissiraga, lungo la strada provinciale 188. Il cadavere è stato scoperto intorno alle 17.30 di sabato. Sul corpo sarebbero "presenti segni compatibili con ferite da arma da fuoco". Secondo. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: cadavere - trovato - campo - anni

Tragedia a Ostia, trovato un cadavere in strada - Tragedia a Ostia questa mattina, dove un uomo è stato trovato privo di vita in strada. Il cadavere è stato rinvenuto all'alba in via delle Repubbliche Marinare, all'incrocio con corso Duca di Genova.

Cave, svolta nel caso Giacchetta: si riaprono le indagini A quasi dieci anni dalla morte, si riapre il caso di Marco Giacchetta. Il cadavere del giovane, 25 anni, venne trovato in un campo a Cave. I legali della famiglia hanno fornito nuovi elementi che consento Vai su Facebook

Il giallo del ragazzo di 21 anni trovato morto in un campi di mais a Pieve Fissiraga; Ragazzo di 21 anni trovato morto in un campo; Trovato morto a 35 anni nel campo, dinamica al vaglio. Lo sparo in auto, il corpo nel campo. Ma sembrano escluse responsabilità di terzi.

Ragazzo di 21 anni ucciso, il cadavere trovato nei campi vicino l'A1 all'altezza di Pieve Fissiraga (Lodi): è giallo - Nei campi vicino l'Autostrada del Sole all'altezza di Pieve Fissiraga, è stato ritrovato il cadavere di un 21enne marocchino che risiedeva a ... ilmessaggero.it scrive

Ragazzo di 21 anni trovato senza vita nelle campagne del Lodigiano: sul corpo segni d’arma da fuoco - Un 21enne è stato trovato senza vita nel pomeriggio del 28 giugno tra Villanova del Sillaro e Pieve Fissiraga (Lodi) ... Da fanpage.it