Cadavere recuperato in mare a Mergellina identificazione in corso

Una tragica scoperta scuote Mergellina, Napoli: un cadavere è stato rinvenuto questa mattina in mare. Le autorità stanno lavorando senza sosta per identificare la vittima e fare chiarezza sull’accaduto. Restate con noi per aggiornamenti su questa vicenda che ha sconvolto la comunità partenopea.

Un cadavere è stato recuperato questa mattina, 29 giugno, in mare a Mergellina, a Napoli; in corso le operazioni per l'identificazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cadavere - recuperato - mare - mergellina

Cadavere affiora nel canale, è di un uomo: recuperato dai vigili del fuco - Un tragico ritrovamento ha scosso Senigallia, dove nel pomeriggio è stato recuperato il cadavere di un uomo nel canale che confluisce nel fiume Misa, nei pressi del ponte Due Giugno.

Cadavere recuperato in mare a Mergellina, identificazione in corso; Dramma a Mergellina, ritrovato cadavere in mare; Mergellina, cadavere in mare. E' un giovane di 25 anni.

Cadavere recuperato in mare a Mergellina, identificazione in corso - Un cadavere è stato recuperato questa mattina, 29 giugno, in mare a Mergellina, a Napoli; in corso le operazioni per l'identificazione ... Come scrive fanpage.it

Napoli, scoperto un cadavere nelle acque di Mergellina - Un cadavere è stato ritrovato stamattina intorno alle 9 nelle acque di Mergellina. Si legge su ilmattino.it