Cadavere di una donna in Arno un tatuaggio potrebbe svelare l’identità

Un misterioso ritrovamento scuote Pisa: il corpo di una donna emergere dalle acque dell'Arno, vicino agli Scali Roncioni, proprio durante i festeggiamenti. Un tatuaggio potrebbe essere la chiave per svelarne l’identità nascosta, aprendo uno squarcio sul passato e sulle circostanze che hanno portato a questa tragica scoperta. La vicenda si dipana tra mistero e speranza, lasciando aperte tutte le possibilità .

Pisa, 29 giugno 2025 – Sopra sventolano le bandiere delle Parti, sotto, a circa 6 metri, il corpo che si è ’fermato’ agli Scali Roncioni. Proprio durante i preparativi della festa, a pochi metri dal Ponte di Mezzo protagonista della sfida del Gioco, un passante intorno alle 15 ha visto un braccio affiorare dal fiume, a pochi passi dalla sede della Prefettura, e ha allertato i soccorsi chiamando il numero unico di emergenza. Un cadavere di donna, si saprà ore dopo, di circa 50 anni. Si trovava in acqua da almeno una settimana, forse anche di più si è capito da un primo esame esterno che avrebbe rivelato anche dei tatuaggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cadavere di una donna in Arno, un tatuaggio potrebbe svelare l’identitÃ

