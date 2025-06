Bye Bye Napoli lo vogliono in sei | decisa anche la destinazione

Il Napoli si prepara a salutare una stella, mentre si concentra anche sull’arrivo di nuovi talenti per rafforzare la squadra. Dopo aver conquistato il titolo di campione d’Italia, il club partenopeo si distingue per la sua vivace attività sul mercato. Con sei pretendenti in corsa e una decisione già presa sulla destinazione, il futuro del Napoli si prospetta ancora più brillante, promettendo emozioni e sorprese da qui in avanti.

Per il Napoli, oltre al fronte acquisti, a breve ci sarà un addio in sede di calciomercato. Il Napoli, dopo essersi laureato campione d’Italia, è anche il club più attivo in sede di calciomercato. Dopo Luca Marianucci e Kevin De Bruyne, infatti, il club partenopeo è pronto a chiudere anche un altro colpo: Noa Lang del PSV. L’attaccante esterno olandese, dunque, verrà preso dal Napoli per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, ovvero 25 più altri 5 di bonus. Tuttavia, oltre al fronte acquisti, in casa azzurra bisogna segnalare delle grosse novità per quanto riguarda una possibile cessione. Calciomercato, un giocatore del Napoli è seguito da sei squadre: la scelta del club. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Bye Bye Napoli, lo vogliono in sei: decisa anche la destinazione

Massimo Zampini netto: «I calciatori della Juve vogliono una società che li tuteli. La comunicazione di Giuntoli non è la stessa di Napoli perché…» – VIDEO - In una nuova puntata di Tribuna Juve, Massimo Zampini interviene per analizzare la situazione attuale dei calciatori della Juventus e il ruolo della società nel tutelarli.

